Almanya’da koronavirüs alarmı: Son 24 saatte 952 kişi öldü

Almanya’da yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlanırken, koronavirüsten (Kovid-19) son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla yayılıyor. Almanya’da 10 Ocak’a kadar devam etmesi planlanan yeni kısıtlamalar bugün yürürlüğe girdi.

Ülkede son 24 saatte koronavirüsten 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri günlük en yüksek can kaybı rapor edildi.

Bundan önceki en yüksek günlük ölüm sayısının ise 598 olduğu belirtildi. Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 23 bin 427 olarak raporlandı. Ayrıca ülkede son 24 saatte 27 bin 728 kişide koronavirüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 379 bin 238’e yükseldiği ifade edildi.