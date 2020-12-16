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Sultanbeyli'de mahalle denetim ekiplerinden 193 bin denetim

SULTANBEYLİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekiplerince, koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için izolasyonda bulunan vatandaşların denetimleri aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

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Sultanbeyli mahalle denetim ekipleri tarafından vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri salgının başladığı 11 Mart tarihinden bugüne kadar 35.277 umuma açık alan, toplu ulaşım ve iş yeri denetimi ile 193.161 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 228.438 denetim gerçekleştirdi.

İzolasyon kurallarına uymayan 107 kişi için adli ve idari işlem yapıldı

Koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart tarihinden bugüne kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen 193.161 izolasyon denetiminde 107 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 340.260 TL idari para cezası kesildi, 40 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

koronavirüsle mücadele kurallarına uymayanlara 7 milyon 923 bin TL ceza kesildi

11 Mart tarihinden 14 Aralık 2020 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4.144 kişi ve 103 işletmeye toplam 7 milyon 923 bin 498 TL para cezası uygulandı.

Kaymakam Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Sürecin başından bu zamana kadar kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet veriyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak olduğu için izolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz.” dedi.

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