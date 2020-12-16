İstanbulkart HES kodu eşleştirme son gün ne zaman?

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi, İstanbul'da 15 Ocak tarihinde hayata geçecek. Türkiye'nin tüm illerini kapsayan zorunluluk kapsamında tüm kullanıcıların HES Kodunu İstanbulkart ile eşleştirmesi istendi. eki, İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar

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İstanbulkart HES kodu eşleşmesi için kritik güne girildi. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaya koyduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın da tüm toplu taşıma araçlarına binerken zorunlu kıldığı HES Kodu İstanbulkart eşleştirmesi için süreç 15 Ocak'ta başlayacak. Bakanlığın geçtiğimiz ay duyurusunu gerçekleştirdiği eşleştirme süreci için kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi için yönergeleri açıkladı. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar

Halk sağlığını güvence altına alan bu karar ile birlikte, pandemi döneminde, şehir içi ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Peki, İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

İstanbulkart HES kodu tanımlama işlemi: Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.