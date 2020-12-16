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Ziraat Katılım API Portalı açıldı

Ziraat Katılım API Portal sitesi Türkçe/İngilizce olarak kullanıma açıldı. API Portal ‘ı kullanmak isteyen geliştiriciler, API servislerine ait tüm dokümanlara erişebilir, örnek kodları test ortamında deneme imkânı bulabilirler.

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Ziraat Katılım, API Portal sayesinde girişim ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirip yenilikçi ürünlerin hayata geçirilmesine destek olmayı amaçlıyor.
API Portal hizmeti ile ilgili Ziraat Katılım’dan yapılan açıklamada; “Ziraat Katılım API Portal ile fintech ve girişimciler, Bankamız ile iletişime geçmeden kolay bir şekilde, mevcut veya geliştirilecek yeni API‘leri test ederek kendi uygulamalarını geliştirme imkanı bulabileceklerdir.

Ziraat Katılım API Portal‘da 2 ana kategoride 11 API servis kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Yeni API kategori ve servisler için çalışmalar hızla devam etmektedir.

Hesap Servisleri (Hesap Bakiyesi, Hesap Hareketleri, Hesap Listesi) ve Bilgi Servisleri (Kar Payı Hesaplama, Finansman Hesaplama, Döviz Altın Fiyatları, Şube Listesi, En Yakın Şube ve ATM, ATM Listesi, İş Günleri, Müşteri Bilgileri) kategorilerindeki API’ler kullanıma açılmıştır. API portal ile birlikte fintech ve girişimcilerin yeni iş modelleri oluşturması için işbirliklerine gidilmesi ve müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştireceği geliştirmeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız ise devam etmektedir.” İfadeleri kullanıldı.

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