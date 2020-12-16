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Fenerbahçe'de 'kışla' modeli! Kurala uymayan yandı

Fenerbahçe'nin son haftalardaki inişli-çıkışlı performansı gelecek için endişe yaratınca, Emre Belözoğlu-Erol Bulut ortaklığında yeni sıkı kurallar devreye giriyor.

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Fenerbahçe’nin yuvası Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sıkı yönetim ilan edildi. Başkan Ali Koç ve yönetimin talimatıyla Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, yardımcı antrenör Volkan Demirel ve Teknik Direktör Erol Bulut, ortak hareket ederek futbolculara askeri disiplin uygulayacak.

Sözcü'nün haberine göre; 3-0'lık ağır Malatyaspor yenilgisinde bazı futbolcuların lakayıt tavırlar sergilediğini tespit eden Belözoğlu, Samandıra'ya bazı sıkı kurallar getirecek.

İşte Fenerbahçe'de futbolculara uygulanacak yeni kurallar:

FİZİKSEL olarak eksiği olan oyunculara yapılacak bireysel programlar yakından takip edilecek.

ANTRENMANLARIN başlangıç saatinden 2 saat önce tesislere gelinecek ve fitness çalışılacak.

FUTBOLCULAR uyku düzenlerine, beslenmelerine ve özel hayatlarına çok dikkat edecek.

KONSANTRASYON eksiği görülen futbolculara bazı cezalar uygulanacak.

VOLKAN Demirel ve Selçuk Şahin, sürekli futbolcularla irtibatta olup destek verecek.

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