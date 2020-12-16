İngiltere'de duvarına graffiti yapıldı zengin oldu evin değeri 17 kat arttı

İngiliz graffiti sanatçısı Banksy'nin geçtiğimiz günlerde virüs salgınına hitaben yaptığı 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti. Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı.

Abone ol

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy'nin İngiltere’de Bristol kentinde geçen hafta yeni eserini yaptığı evin satış değeri, yaklaşık 17 kat yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, evin 300 bin pounddan 5 milyon pounda yükseldiğini belirtti.

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde korona virüsle ilgili 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti. Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı.

Banksy'nin Show Me the Monet adlı eseri 9,8 milyon dolara satıldı

Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı

Eserin iyi korunması öncelik

Evin sahibi ise Nick Malkin, evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.

Banksy kimdir?

Banksy, kariyerine İngiltere’nin Bristol kentinde ‘grafitti’ olarak adlandırılan sprey boyayla binaların duvarlarına resim yapmaya başladı ve dünyanın en tanınmış sanatçılarından biri haline geldi. Banksy’nin eserlerinin değeri milyonlarca dolarla ifade ediliyor.