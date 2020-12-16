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Bursa'da fabrikada ilginç olay! Olayın şokunu üzerinden atamadı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi otomatik kapının çarpması sonucu hastanelik oldu.

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18 yaşındaki genç kendisine ne olduğunu hatırlamadığını belirtirken, uzun süre olayın şokunu üzerinde atamadığı görüldü. Olay Mesudiye Mahallesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Feridun K. (18), fabrikada çalıştığı sırada otomatik kapıdan geçerken kapı arasında kaldı. Kendini yerde bulunan genç yaralandı.

Yaralının yardımına fabrikada çalışanlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çenesinden yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin polise verdiği ifade kendisine ne olduğunu hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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