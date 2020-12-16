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FETÖ’cülerin uçakları satışa çıkarılıyor! Akın İpek ve Boydaklar

FETÖ davası kapsamında yönetimi TMSF’ye devredilen Akın İpek’in ATP Havacılık şirketine ait Gulfstream G450 jet uçağı 12.6 milyon dolara satışa çıkarılırken, Boydaklar’a ait Cessna 680 tipi uçak ise 5.5 milyon dolara Cuma günü ihale edilecek.

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Terör örgütü FETÖ davası kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlere ait özel uçaklar satışa çıkarıldı. FETÖ çatı davasının sanıklarından Akın İpek'e ve Boydak Ailesi'ne ait 2 uçak ihaleyle satılacak.

Fiyatı 12 milyon 650 bin dolar

Akın İpek'in ATP Havacılık şirketine kayıtlı Gulfstream G450 14 kişilik 2012 model TC-VTN tescilli uçağının hep hangarda muhafaza edildiği ve bugüne kadar 1828 saat uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

İçerisinde sigara içilmediği ve sadece VVIP operasyonlarında kullanıldığı kaydedilen uçağın ihale başlangıç fiyatı 12 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi. İhale TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında 8 Ocak'ta gerçekleşecek.

Boydak'lara ait uçağın ihalesi cuma günü

Boydak Havacılık'a ait TC-OYD tescilli Cessna 680 Citation Sovereign orta boyutlu özel jet sınıfına giren uçak 5 bin 239 km menzili bulunuyor. 9 yolcu ve 2 uçuş personeli taşıma kapasitesine sahip 2012 model uçağın ihale başlangıç fiyatı 5.5 milyon dolar olarak belirlendi.

Esenboğa Havalimanı'ndaki hangarda uçuşa hazır vaziyette beklediği belirtilen uçak için düzenlenen ihale 18 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

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