15 tatil ne zaman 2021 yarıyıl tatili öne mi çekildi?

Koronavirüs nedeniyle eğitimine online olarak EBA üzerinden devam eden öğrenciler 15 tatil ne zaman yarı yıl tatiline kaç gün kaldı araştırması yapmaya başladı. MEB tatiller takvimine göre sömestr tatili 2021 yılında 25 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. 2. dönem 8 Şubat pazartesi günü başlayacak.

Abone ol

Eğitimine online olarak devam eden öğrencileri şimdi de yarıyıl tatili heyecanı sardı. MEB takvimine göre 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. 2. dönem 8 Şubat pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından akıllara yarıyıl tatili öne mi çekilecek sorusu geldi. Şu an için resmi bir açıklama yok fakat koronavirüsün seyrine göre 4 Ocak'tan sonra yarıyıl tatili öne çekilebilir. İlerleyen günlerde vaka sayısına göre resmi bir açıklama yetkililer tarafından yapılacak.

2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil yani sömestr tatilinin 25 Ocak'ta başlaması bekleniyordu fakat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklama ile 15 tatilin öne çekilebileceğini söyledi. Peki 15 tatil ne zaman, sömestr tatiline kaç gün sürecek?

Yüz yüze karne vermek istiyoruz: Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin öne alınma senaryosunun gündemde olduğunu söylerken, en azından bir sınavın da yüz yüze yapılmasını istediğini belirtti.

Selçuk; “Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak:

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.