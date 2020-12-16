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Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet'e seslendi: Camiye sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın

YALOVA Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, gazeteciler Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman için skandal ifadeler kullandı. Sifil, "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın..." diye yazdı.

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“Erkeğin farklı illerde eşi olabilir” sözleriyle gündeme gelen Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, yine tepki çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ebubekir Sifil, Diyanet'e seslenirken, gazeteciler için 'bu nasıl bir kafa?' dedirten sözler kullandı.

Gazeteciler Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın öldüklerinde cenazelerinin camiye sokulmamasını isteyen Sifil, cenaze namazlarının da kılınmamasını savundu.

Sifil'in tepki çeken paylaşımı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA BİR TEKLİF:

Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın.

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