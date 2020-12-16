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PKK, ağır silahlarla Peşmerge güçlerine saldırdı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Suriye'den gelen PKK’lı teröristlerin Peşmerge güçlerine saldırdığını açıkladı.

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IKBY Peşmerge Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'den gelen terör örgütü PKK yanlısı HPG silahlı grupların, Simalke sınır kapısı yakınlarındaki Sihila bölgesindeki Peşmerge güçlerine ait kontrol noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve 2 saat süren çatışmalarda ağır silahların kullanıldığını belirten Lezgin, çatışmada Peşmerge güçlerinde herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ve terör örgütü PKK'nın saldırısının püskürtüldüğünü vurguladı.

Suriye'deki DSG lideri Mazlum Abdi'nin PKK'nın sözünden çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Lezgin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tekrarlanan saldırılara karşı bir tavır sergilemeye davet etti. 

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