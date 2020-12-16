Babası bile destek vermedi sadece 6 ayda yaptı! Kocaeli'de görenler hayran kaldı

İki aylık yazılım eğitimi aldım: Yaptığı proje ile ilgili bilgiler veren Burak Erkanlı, “11. sınıf lise öğrencisiyim. Böyle bir proje yaptım. Öncelikle bir hevesti, ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu Bilim Merkezinde iki aylık yazılım eğitimi aldım. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olduğu için bunu da fırsat bilerek internetten izlediğim videolardan öğrendiklerimle de böyle bir proje ortaya çıkardım. Geliştirmelere devam ediyorum." dedi.