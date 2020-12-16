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Haftanın kritik maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

18 Aralık Cuma

19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

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