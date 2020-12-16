Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye rest çekti iki kat fazlasıyla çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Kararın egemenlik haklarına aleni saldırı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde S-400'ler nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararları vardı.

Erdoğan, "Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız." ifadelerini kullandı.

"Muhalefeti maşa olarak kullanma gayretlerin yakından izliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz." dedi.

"Asıl amaç bağımlı hale getirmek"

Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararları hakkında, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin yaptırım kararı hakkında şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bunları da hüsrana uğratacağız. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor.

"Bu nasıl bir ittifaktır bu nasıl bir müttefikliktir"

Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S400 savunma sistemi almış olmasıdır. ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F35'lerin bine yakın parçasını Türkiye üretiyor. ABD ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

"Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir"

Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. S400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. S400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar.

"Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız"

Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı.

"Bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz"

Terörle mücadelemizi sınır ötesi harekatlarımızı savunma sanayi ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Nitekim savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz.

"Yerli füzenin parçasına ambargo uygulandı yerli parçayı kısa sürede geliştirdik"

Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. Son test birkaç ay gecikti. Normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen parçaya ambargo uygulandı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzeye entegre ettik kısa sürede neticeye ulaştık.

Dolaylı müdahalelerle yerli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun. Bu güzel hizmetten dolayı Savuna Sanayi Başkanlığı, Aselsan, Roketsan TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum.