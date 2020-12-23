Ölüm haberini İstanbul Valisi duyurdu: Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González hayatını kaybetti. González'in vefat haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González hayatını kaybetti. Gonzales'in vefat haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli ailesi, yakınları ve Latin Katolik Cemaati'nin başı sağ olsun." notuyla duyurdu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Artvin'de Türkiye’nin en yükseği olacak! Sona gelindi