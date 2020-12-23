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Ölüm haberini İstanbul Valisi duyurdu: Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim

Demirören Haber Ajansı

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González hayatını kaybetti. González'in vefat haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

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İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González hayatını kaybetti. Gonzales'in vefat haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli ailesi, yakınları ve Latin Katolik Cemaati'nin başı sağ olsun." notuyla duyurdu.

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