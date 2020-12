Doya Doya Ceren Keskin kimdir kaç yaşında boyu ve kilosu dillerde

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından biri olan Ceren Keskin merak ediliyor. Yarışmaya katılmak için 8 kilo aldığıİ söyleyen Ceren 22 yaşında. İşte Ceren Keskin hakkında merak edilenler...

Büyük bedenlerin yarıştığı programda boy avantajından dolayı zayıf görünen Ceren Keskin rakipleri tarafından dışlanmaktadır. Yaklaşık 6 haftadır yarışmada olan Ceren Keskin'in takipçileri ise genç yarışmacının hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki, Doya Doya Moda Ceren kimdir, nereli, kaç yaşında?

Doya Doya Moda Ceren kimdir?

İzmir'den yarışmaya katılan Ceren Keskin 22 yaşındadır. Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir’den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde’ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

Doya Doya Moda formatı: Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.



“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

Doya Doya Moda Programına Katılım Şartları: TV8 ekranlarında 25 Kasım yayın hayatına başlayacak olan Doya Doya Moda programı diğer moda programlarından çok farklı bir konsept ile seyirciyle buluşuyor. Daha önceki moda programlarında zayıf ve ortalama kilo 55 iken bu sefer işler tam tersi şekilde ilerliyor. Kilosu fazla olanlar ve büyük beden giyenler işte bu program tam da size göre. Doya Doya Moda programına katılım şartları;

18 yaşından büyük olmak,

Büyük beden giymek,

Fazla kiloya sahip olmak.

Sizde şartları sağlıyorsanız, tarzınıza güveniyorsanız ve yarışmaya katılmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey başvuru formunu doldurmaktır.

Doya Doya Moda Nasıl Başvurulur?

“Kalıpları Yıkmaya Geliyoruz” sloganı ile tanıtım fragmanı yayınlanan Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan programda 7 yarışmacı seçtikleri kıyafetleri jüri üyelerine beğendirmeye çalışacak. Jüri üyeleri puanlaması sonucu her hafta birinci belirlenecek. Her hafta cumartesi akşamı bir yarışmacı elenecek. Seyirciler de SMS oylaması ile yarışmacıları destekleyebilecekler.

Bundan önceki moda konseptli yarışmalarda zayıf insanlar tercih edilirken bu sefer kilolu ve büyük beden ölçülerine sahip olan insanlar yarışacak. Adından da belli olacağı gibi Doya Doya Moda programında yarışmacıların kilo sorununu dert etmeden modayı uygun şekilde giyinmesi sağlanıyor.

Doya Doya Moda programı başvuru formunda sizden farklı açılardan çekilmiş fotoğraf istenmektedir. Başvurunuzun olumlu olabilmesi için fotoğrafların son halinize uygun olması gerekmektedir aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Bunun yanında kişisel bilgilerinizi de doğru yazmanız gerekmektedir. Bilgilerin yanlış olması halinde size ulaşılamayabilir ve başvurunuz olumsuz değerlendirmiş olur.