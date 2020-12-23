2021 yılı nasıl geçecek, ABD'li milyarder Bill Gates bakın ne diyor?

ABD'nin ünlü milyarderi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021 yılının 2020'den daha iyi geçeceği mesajını verdi. Ayrıca Gates, normal şartlarda aşının bulunmasının 10 yıl süreceğini, bilimin 2020'deki ilerleme hızının kendisini 'şaşırttığını' ifade etti...

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Bill Gates, koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir tahmin yaptı. Gates, LinkedIn hesabından paylaştığı, "Bu atılımlar 2021'i 2020'den daha iyi yapacak" başlıklı yazısında, aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmelerin insanlığı "normale" döndüreceğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 2020'nin yıkıcı bir yıl olduğunu, 1.6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini, 75 milyondan fazla vaka görüldüğünü belirten Gates, onlarca trilyon dolar ekonomik zararın ortaya çıktığını kaydetti.

Milyonlarca insan işsiz ve faturalarını ödemekte zorlanıyor" diyen Gates, bir milyardan fazla çocuğun okullardan uzak kaldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"2021'den iyi haberler var"

"2021'de yükselen iyi haberler var. Bu yıl vaktimin çoğunu dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla koronavirüsü tedavi etme ve önleme yolları üzerinde çalışarak geçirdim.

"Şaşkına dönüyorum: 2020'deki bilimsel ilerlemelerin hızını düşündüğümde şaşkına dönüyorum. İnsanlar bir yılda hiçbir hastalıkta dünyanın bu yıl koronavirüste kaydettiğinden daha fazla ilerleme kaydetmedi. Normal şartlar altında aşı geliştirmek 10 yıl sürebilir. Bu kez, bir yıldan kısa bir süre içinde birden fazla aşı üretildi."

"Bundan bir yıl sonra, geriye dönüp 2021'in 2020 için bir ilerleme olduğunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. İlerleme muazzam olmayabilir, ancak dünyanın dört bir yanındaki insanlar için dikkate değer, ölçülebilir bir adım olacaktır."