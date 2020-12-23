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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, daha önce Apple'ın CEO'su Tim Cook'a Tesla'yı almasını önerdiğini açıkladı.

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Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Model 3 serisinin en zor günlerinde, Tim Cook'a ulaşıp, Apple'ın Tesla'yı satın almasını görüşmek istedim (şimdiki değerinin 1/10 kadar fiyata). Tim Cook görüşmeyi dahi kabul etmedi" dedi.

Musk'ın bu açıklaması, Apple'ın bir otonom araç (iCar) üretmeyi planladığına ilişkin haberlerin ardından geldi. Apple'ın üretmeyi planladığı iCar'ın özelliklerine ilişkin bilgileri gördüğünü de belirten Musk, Tesla'da zaten orta sınıf araçlarda "demir-fosfat" kullanıldığını, ancak "monocell" tasarım ile ne anlatılmak istendiğini anlamadığını belirtti, bunun "elektromekanik anlamda olanaksız" olduğunu savundu ve ekledi:

"Hücrelerin birleştirilmesini kastediyor olabilirler; bizim yapısal batarya paketlerimiz gibi."

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