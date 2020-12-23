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MİT Tırları davasında Can Dündar'ın cezası belli oldu! 'Casusluk'tan ceza aldı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari gazeteci Can Dündar, "Casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken görüntüleri ve haberi yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Toplamda 27 yıl hapis cezası verildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dündar hakkında tutuklama kararı çıktı

Mahkeme ayrıca Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verirken, verilen ceza da herhangi bir indirime gidilmedi.

Can Dünar'ın avukatları son oturuma katılmama kararı almıştı. Duruşmanın avukatları, "14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz" demişti.

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