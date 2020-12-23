Son şampiyon Los Angeles Lakers'tan kötü başlangıç

NBA'in yeni sezon ilk maçında Los Angeles Lakers, evinde Los Angeles Clippers'a 116-109 mağlup oldu.Abone ol
NBA'de yeni sezonun ilk gününde Los Angeles derbisi oynandı. Son şampiyon Lakers, sahasında Clippers'a 116-109 yenildi.
Staples Center'daki karşılaşmada Clippers ilk periyodu 39-19 önde kapatırken farkı aşağı çeken Lakers devreye iki sayı geride girdi. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Clippers parkeden galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekipte Paul George 33 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle maçın yıldızı olurken Kawhi Leonard 26 sayıyla oynadı.
5 ismin çift haneler ulaştığı Lakers'ta LeBron James 22, Anthony Davis 18 sayı üretti. Yeni transferlerden Dennis Schroder 14 sayı, 12 ribaund, 8 asist, Montrezl Harrell 17 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.