BIST 1.416
DOLAR 7,64
EURO 9,32
ALTIN 458,37
HABER /  SPOR

Son şampiyon Los Angeles Lakers'tan kötü başlangıç

NBA'in yeni sezon ilk maçında Los Angeles Lakers, evinde Los Angeles Clippers'a 116-109 mağlup oldu.

Abone ol

NBA'de yeni sezonun ilk gününde Los Angeles derbisi oynandı. Son şampiyon Lakers, sahasında Clippers'a 116-109 yenildi.

Staples Center'daki karşılaşmada Clippers ilk periyodu 39-19 önde kapatırken farkı aşağı çeken Lakers devreye iki sayı geride girdi. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Clippers parkeden galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekipte Paul George 33 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle maçın yıldızı olurken Kawhi Leonard 26 sayıyla oynadı.

5 ismin çift haneler ulaştığı Lakers'ta LeBron James 22, Anthony Davis 18 sayı üretti. Yeni transferlerden Dennis Schroder 14 sayı, 12 ribaund, 8 asist, Montrezl Harrell 17 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.

ÖNCEKİ HABERLERİ
Trabzon'da canlı yayındaki ihbar ekipleri alarma geçirdi! Polisler şaşkına döndü
Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında
Irak'ta 17 sivili katleden paralı askerler Donald Trump tarafından affedildi
Fahrettin Koca vakada yüzde 50 artış var demişti! Düzce'den sevindiren haber
Hamiyet kimdir kiminle evliydi eşi Ömer Sami Durmuş eziyeti
Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim oynuyor?
Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor
Orhan Kural eşi ve kızı Nil Kural kimdir? Orhan Kural biyografisi
Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Fransa’da aile içi şiddete müdahale eden 3 polis vurularak öldürüldü
Yorumlar