Çin aşısı yaptıran Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı! Öztürk neler yazdı

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Çin'den gelen Sinovac aşısı için gönüllü olmuş ve ilk doz aşısı yapılmıştı. Öztürk, Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Birinci doz aşıyı yaptırmasına rağmen Covid-19 testinin pozitif çıkmasını yorumlayan Öztürk, "Aşının antikor oluşturması zaten ikinci dozdan sonra bekleniyor" dedi

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Çin'den gelen Sinovac aşısı için gönüllü olan ve ilk doz aşısı yapılan HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Öztürk, "Covid testimin pozitif çıkmasının, aşı çalışmalarına negatif bir algı yaratmasını istemem. Aşının virüsten koruma için antikor oluşturma süresi, zaten ikinci doz aşından on dört gün sonra bekleniyor." dedi. Kemal Öztürk yazısında durumu şöyle özetledi:

- Bildiğiniz gibi bir grup gazeteci arkadaşımla 3. Faz aşı çalışmaları için gönüllü olduk. 15 Aralık 2020 tarihinde virüs testi yaptırdım. 16 Aralık’ta test sonucum negatif çıktı. Bunun üzerine aşı çalışmalarına katılabileceğim söylendi.

İlk dozdan 5 gün sonra korona pozitif çıktı

- 17 Aralık tarihinde aşı oldum. İki gün boyunca herhangi bir yan etki görmedim. Üçüncü günü hafif ateş, hafif baş ve kas ağrısı gördüm. Ancak bunun üşütmeden mi, yoksa aşının yan etkisinden mi, (kötü senaryo olarak da) bu esnada virüs kapmamdan dolayı mı olduğunu doktorlarımız tam tespit edemediler.

- Bunun üzerine sürüntü testi ve kan tahlilleri yapılmasına karar verildi. İkisini de yaptırdım. 22 Aralık tarihinde Covid testimin pozitif çıktı. Ancak kan değerlerimde herhangi bir sorun olmadığı görüldü.

Pozitif çıkınca ikinci dozu olamadım

- İlk doz aşı olmamdan sonra virüsün bulaşması nedeniyle, ikinci doz aşıyı olamayacağım. Dolayısı ile aşı çalışmalarının dışında kalmış oldum.

- Bu durumun “aşının işe yaramadığı”, “aşı olunca hastalığa yakalandığı” yönünde spekülasyonlara neden olmaması için kamuoyunu özellikle bilgilendirmek istedim.

İlk dozdan 28 gün sonra antikor ouşuyor

- Aşının virüsten koruma için antikor oluşturma süresi, zaten ikinci doz aşından on dört gün sonra bekleniyor. Yani ilk doz aşıdan yaklaşık 28 gün sonra antikorun büyük oranda oluşması ve koruma sağlayacağı tespit edilmiş.

- Ben henüz birinci doz aşıdan kısa bir süre sonra virüse maruz kaldığım için, doğal olarak aşının herhangi bir koruma yapması ya da iyileştirme yapması beklenmiyordu. Bu, diğer aşı yapılan gönüllülerin bazılarında da görüldü. Ben de bunun bir örneği olarak literatüre eklendim.