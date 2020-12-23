Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararı için ilk yorum! Adamlarını koruyorlar

Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan, dün AİHM'in terörden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi. Kararı MYK toplantısında öğrenen Erdoğan, "Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz. Kendi adamlarını koruyorlar." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'nin 100-150 sayfalık 'derhal serbest bırakılma' yönündeki Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan AİHM'e tepki göstererek, 'kendini adamlarını koruyorlar şeklinde yorumda bulundu..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi dün, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Mahkeme kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti.

Erdoğan kararı MYK'da öğrendi

AİHM'in kararınını AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yorumu şu oldu;

“AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz.”

Karardan detaylar...

AİHM Büyük Dairesi, Türkiye'de cezaevinde bulunan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili 2018 yılında verilen 'Serbest bırakılmalı' kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu Salı günü karara bağladı.

2'ye karşı 15 oyla kabul edildi

17 yargıçtan oluşan büyük daire mahkemesi 2'ye karşı 15 oyla Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar verdi.

60 bin 400 euro tazminat

Kararda konulan şerhlerin çoğu Polonyalı Krzysztof Wojtyczek ve Türk hakim Saadet Yüksel'e ait oldu.Bunun yanı sıra Demirtaş'a üç ay içerisinde toplam 60 bin 400 euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

AİHM Türkiye hükümetinin tüm itirazlarını reddederken; birçok itiraz oy birliği ile bazıları da çoğunluk kararı ile reddedildi.