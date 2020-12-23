Nevşin Mengü'lü Olay TV kapanıyor! Cavit Çağlar 'Bu yayın politikası beni aştı' dedi

30 Kasım'da yayın hayatına başlayan Cavit Çağlar'ın 'Olay TV'si, 1 ay bile yayın yapamadan kapanıyor! Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği iddia edildi. 123 medya emekçisinin durumu ne olacak?

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30 Kasım’da İstanbul’da yayına başlayan Olay TV 25 Aralık Cuma günü yayın hayatına veda edecek. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın kararı çalışanlara bildirdiği öğrenilirken 123 çalışanın alacaklarının hesaplandığı ve cuma günü ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

HDP Grup Toplantısı'nın yayınlanması nedeniyle baskı gördüğü iddia edilen Olay TV'nin kapanacağı konuşuluyor. Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği ileri sürüldü.

Bir medya grubunu satın aldık devam ediyoruz

Çalışanları toplayıp konuşan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar Cavit Çağlar'la yolların ayrıldığını doğruladı ve "Bu ekip aynen devam edecek. Bir medya grubunu satın aldık. Şimdiki binamızda aynen devam edeceğiz" dedi. Ancak satın alınan medya grubunun adı açıklanmadı.

Hüseyin Köksal'dan açıklama

Olay TV’nin ortağı Hüseyin Köksal kanalığın kapatılacağı haberlerinin ardından “Başka bir isim altında veya YouTube’da yola devam edebiliriz. Başka bir kanal da satın alabiliriz. Cuma gününe kadar belli olur. Bizden haber bekleyin…” açıklamasını yaptı.