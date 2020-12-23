BIST 1.416
DOLAR 7,64
EURO 9,32
ALTIN 458,37
HABER /  EKONOMİ

Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldü

Pandemi döneminde temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldüğü bildirildi.

Abone ol

Gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.

Pirinç ithalatı gümrük vergilerinde farklı oranlarda indirime gidildi.

Pirinçte yüzde 45 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 15'e indirildi.

30 Nisan'a kadar geçerli

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLERİ
Ömür Akkor kimdir nereli kitapları ve seyahatnamesi
İtalya'da devletin en üst düzey isimlerine korona davası! Her aileye 2.4 milyon TL isteniyor
Şişli’de bir kişi etrafa rastgele ateş etti 2 ev ve 5 araç isabet aldı
CHP yeni kiraladığı binada izinsiz talimat yaptı! İstanbul il başkanlığı binasına işlem başlatıldı
NBA'de sezon başladı! Kevin Durant ve Kyrie Irving Warriors'u devirdi
Hacamat günleri aralık takvimi 2020 hangi günler yapılır?
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı şoke eden gelişme! Süresiz olacak
Osmaniye'de aileye kabus gibi çöktü! Bir ay içinde felaketi yaşadılar
Beşiktaş'ın kurtulmak istediği Genoa Adem Ljajic için devrede
Kartal'da feci kaza: Site bahçesine uçan otomobilde 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Yorumlar