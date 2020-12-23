Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldü

Pandemi döneminde temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldüğü bildirildi.Abone ol
Gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.
Pirinç ithalatı gümrük vergilerinde farklı oranlarda indirime gidildi.
Pirinçte yüzde 45 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 15'e indirildi.
30 Nisan'a kadar geçerli
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.