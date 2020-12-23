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NBA'de sezon başladı! Kevin Durant ve Kyrie Irving Warriors'u devirdi

NBA'de yeni sezonun ilk hava atışı Barclays Center'da yapıldı. Brooklyn Nets'in Golden State Warriors'u konuk ettiği gecede kazanan 125-99'luk skorla ev sahibi takım oldu.

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NBA'de 2020-21 sezonu Brooklyn Nets - Golden State Warriors maçıyla başladı. Brookyln, yıldız oyuncuları Kevin Durant ve Kyrie Irving ile rakibini 125-99 yendi.

Aşil tendonundan sakatlandıktan sonra 18 ay sonra ilk maçına çıkan Durant, 25 dakika parkede kaldı ve 22 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla oynadı. Irving 26 sayı, 4, ribaund ve 4 asist üretirken, Caris LeVert 20 sayılık katkı verdi.

Warriors'ta ise geçen sezonu elindeki sakatlıklık nedeniyle neredeyse tamamınını kaçıran Stephen Curry, 20 sayı ve 10 asistle mücadele etti. Konuk ekipte James Wiseman 19, Andrew Wiggins 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

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