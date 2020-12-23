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Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştı ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, D-400 Karayolu Nizip İlçe çıkışı Fıstık Hali mevkiinde meydana geldi. Mustafa Pürçek idaresindeki 27 YP 084 Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen 06 BC 8696 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı sonrası bölgeye çok sayda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Mustafa Pürçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Abdulkadir Dikilitaş ve Emin Korkmaz’da ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceme sürerken kafa kafaya çarpışan her iki otomobilde hurdaya döndü.

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