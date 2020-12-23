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Feyenoord, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu iyi bir golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Feyenoord'un hedefinde Cenk Tosun var.

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İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a Feyenoord'un talip olduğu yazıldı.

Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

Sıcak bakıyor
Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

West Bromwich Albion da talip
Ayrıca haberde Cenk Tosun'u isteyen kulüpler arasında İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da olduğu belirtildi.

Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.

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