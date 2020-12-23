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Kira yardımı ve hibenin detayları belli oldu! Bakın kimler faydalanacak

Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren kira yardımı ve hibelere ilişkin detaylar belli oldu. Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler de desteklerden yararlanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf ve sanatkarlara ilişkin hibe, kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.

Kimler faydalanacak?
Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar hibe ve kira yardımından yararlanacak.

3 ay boyunca ödenecek
Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek. İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Hibe desteği ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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