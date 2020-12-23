Biden: Salgında en karanlık günler daha gelmedi

ABD başkanı Joe Biden, "On binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek" açıklamasında bulundu.

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, salgınla ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Biden en karanlık günlerin henüz gelmediğini söyledi.

Delaware eyaletinde açıklamalarda bulunan Biden, ülkede virüs nedeniyle günlük can kayıplarının 3 bin civarında olduğuna dikkat çekti.

Gelecek aylarda on binlerce daha can kaybı yaşanacağını dile getiren ABD'nin seçilmiş başkanı, aşıların bunu durduramayacağını savundu.

Salgını durdurmak için Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'nin ortak çalışması gerektiğini belirten Biden, Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi nedeniyle senatörleri tebrik etti.