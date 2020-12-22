İngiltere'den koronavirüs mutasyonunun ABD'de ortaya çıktığı iddiası

İngiltere'den Hollanda, Avustralya, İskoçya, İtalya, Belçika ve Danimarka'ya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu tüm dünyada endişe yaratıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inanılan yeni varyasyonun virüsü yüksek teknolojiyle takip ettiği için İngiltere'de tespit edildiğini ancak virüsün ilk önce ABD'de ortaya çıkmış olabileceğini öne sürdü.

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Dünyanın yeni kabusu olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu ile ilgili bomba ABD iddiası geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’den dünyaya yayılan ve orijinal versiyonundan yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inanılan koronavirüs mutasyonun ilk olarak ABD’de çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Söz konusu iddia, çocukların arasında da daha kolay yayıldığına dair bulguların olduğu virüsün yayılmasına karşı düzinelerce ülkenin yaptığı gibi ABD'nin de İngiltere'ye seyahat yasağı getirmesi çağrısının ardından geldi.

"Mutant virüsün hali hazırda ABD'ye ulaştığına inanıyorum" ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve New York Valisi Andrew Cuomo ise 'B117' ya da 'VUI-202012/01' olarak bilinen yeni varyantın yapılan ziyaretler nedeniyle ABD'ye ulaştığına inandıklarını açıkladı. Vali Cuomo, New York'un ilkbaharda salgının ilk dalgası tarafından sert bir şekilde vurulmasının ardından mutasyonun 'gerçekleşmesi beklenen başka bir felaket' olduğunu ifade ederek, "Hali hazırda onları test etmeden her gün binlerce İngiliz yolcunun buraya gelmesine izin verdik. Bu yeni, oldukça bulaşıcı Kovid-19 türünün şimdiden burada olduğuna inanıyorum" dedi.

'Dünyanın en iyisi' olarak bilinen genom dizileme programı

Bununla birlikte; Massachusetts Üniversitesi virologlarından Jeremy Luban, Washington Post'a yaptığı açıklamada, mutasyonunun ABD’de başlamış olabileceğine inandığını söyledi.

Luban, İngiltere’de 'dünyanın en iyisi' olarak bilinen bir genom dizileme programı olduğu için virüsün daha önce burada tespit edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Luban, "ABD’de sağlık sistemi o kadar düzensizdir ki, yeni varyant burada başlamış bile olabilir" şeklinde konuştu.