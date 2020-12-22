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İBB eski müdüründen İmamoğlu'na tepki: Senin için verdiğim her dakika haram olsun

İSTANBUL Otobüs AŞ'nin eski genel müdürü Ali Evren Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Özsoy, "7 ay İBB'de hizmet verdim. Eğer bunun bir dakikası vatandaşa hizmet verdiysem helal olsun. Bunun dışında senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun. Allah, özellikle oğlum yerine senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin" dedi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu tarafından Ocak 2020’de İstanbul Otobüs AŞ’ye Genel Müdür olarak atanan Ali Evren Özsoy, 7 ay sonra görevden alınmıştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özsoy, İmamoğlu'na tepki göstererek şunları söyledi:

"Daha önce de ben ve akrabalarımdan kamuda çalışmak için başvuranlar sırf CHP’li olduğumuz için hüsrana uğramıştık. Ama buna rağmen biz vatandan vazgeçmedik, ülkemizde kaldık, kamuda olmasa da ülkemize hizmet ettik. Sonra sen seçilince senin söylemlerine güvendik.

"Atalarım bu partiye hizmet verdiği için peşinden geldik"

Münir Hüsrev Göle, Mustafa Kemal Atatürk ile CHP’yi kurmuş. Sonrasında büyükbabamız rahmetli Ömer Özsoy, Erzurum’da ve sonrasında; rahmetli babamız avukat Erbaşar Özsoy ise İstanbul, Erzurum ve Ankara’da bu partiye hizmet vermiş diyerek sen seçimi kazandıktan sonra arkandan geldik.

"Allah senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin"

7 ay İBB’de hizmet verdim. Eğer bunun bir dakikası vatandaşa hizmet verdiysem helal olsun. Bunun dışında senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun. Allah, özellikle oğlum yerine senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin."

Bu sözlerinin ardından kendisine tepki gösteren bir İBB yetkilisine cevap veren Özsoy, "Yaptığı işi anlamayan, işletmecilerden kendine yakın olanlara kıyak çeken, altında çalışanlara adil ve doğru davranmayan sen haktan ve haramdan bahsedecek son kişisin" ifadelerini kullandı. (Yeni Şafak)

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