Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18.602'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 3 bin 309'u semptomatik olmak üzere 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 251 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 32 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 32 bin 110 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'ee, ağır hasta sayısı ise 5008'ee düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek'' ifadelerini kullandı.