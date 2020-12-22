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AİHM'den flaş Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, temyize gönderilen Selahattin Demirtaş kararını onayladı. AHİM, Demirtaş'ın bir kez daha serbest bırakılmasını istedi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Ankara tarafından temyize götürülen Selahattin Demirtaş kararını onayladı. AİHM, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına karar vererek Türkiye'yi haksız buldu.

AİHM Büyük Dairesi, Türkiye'de cezaevinde bulunan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili 2018 yılında verilen 'Serbest bırakılmalı' kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu Salı günü karara bağladı.

17 yargıçtan oluşan büyük daire mahkemesi 2'ye karşı 15 oyla Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar verdi.

Kararda konulan şerhlerin çoğu Polonyalı Krzysztof Wojtyczek ve Türk hakim Saadet Yüksel'e ait oldu.Bunun yanı sıra Demirtaş'a üç ay içerisinde toplam 60 bin 400 euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

AİHM Türkiye hükümetinin tüm itirazlarını reddederken; birçok itiraz oy birliği ile bazıları da çoğunluk kararı ile reddedildi.

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