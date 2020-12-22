Ankara Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarına FETÖ soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını iddia edenlere yönelik FETÖ soruşturması başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını iddia edenlere yönelik FETÖ soruşturması başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasından dakikalar önce CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddialarını tekrarlamış ve "hepsi doğru" demişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"​Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."