Ankara Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarına FETÖ soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını iddia edenlere yönelik FETÖ soruşturması başlattı.Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını iddia edenlere yönelik FETÖ soruşturması başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasından dakikalar önce CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddialarını tekrarlamış ve "hepsi doğru" demişti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."
Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden açıkladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yetkili makamlarca olmadığı açıklanan çıplak arama iddialarını da tekrar Meclis kürsüsünden dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "İnsan haklarından bahsedelim. Uşak'ta 30 kız öğrenci gözaltına alınıyor, çıplak aramaya tabi tutuluyor. Oy verenlere soruyorum, sizin kızınız böyle bir muameleye tabi tutulduğunda tepki vermez miydiniz? Bunu Ömer Faruk Gergerlioğlu dile getirdi. Yalanladılar ama gerçek!" Kız çocuklarını, kadınları çırılçıplak soyup arıyorsunuz! Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz Özlem Zengin yok diyor ama yıllardır var. Gelin bunu birlikte kaldıralım..."