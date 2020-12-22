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Adana'da sağlık çalışanı akrabası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'daki sağlık kurumunda bir sağlık çalışanı, akrabası tarafından bıçaklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, saklandığı annesinin evinde yakalandı. Yaralı sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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Olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki Sarıçam Sıtma Savaş Birimi’nde meydana geldi. İddiaya göre, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz ile aralarında husumet bulunan B.D., Aldatmaz’ın çalıştığı sağlık kurumuna gitti.

Burada ikili arasında çıkan tartışmada B.D., cebindeki bıçağı çıkararak Ali Aldatmaz’ı yaralayıp, kaçtı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyatta yaşam savaşı veriyor

Polis, kaçan şüpheli, B.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra annesinin evinde saklandığı belirlenen B.D., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aldatmaz’ın ameliyata alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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