Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında her hafta ilgi ve keyifle izleniyor. Dizinin oyuncuları da performansları ile dillerde. Peki Masumlar Apartmanı Naci'nin çocukluğunu kim oynuyor? İşte Masumlar Apartmanı Naci'nin küçüklüğünü canlandıran Sidar Tublek hakkında merak edilenler

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Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteri dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin çocukluk aşkını canlandıran Naci karakteri merak ediliyor. Naci karakterinin küçüklüğünü Sidar Tublek canlandırmaktadır. Sidar Tublek reklam ve dizi oyuncusudur.

Masumlar Apartmanı Naci'nin küçüklüğünü kim oynuyor?

Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu oyuncusu olan Sidar Tublek Yusuf Güney Gun ajansın oyuncusudur. Masumlar Apartmanı dizisi ile ilk kez sürekli olarak izleyicisi karşısına çıkma şansı yakalayan genç oyuncu daha önce de Vodafone reklamında oynama başarısı göstermiştir. Sidar Tublek İstanbul’da yaşamaktadır ve tahmini 16 18 yaşları arasındadır.

Sidar Tublek Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin sevgilisi edebiyat öğretmeni Naci hocanın gençliğine hayat verecektir. Tansel Öngel ise Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Hocaya hayat verecek.

Sidar Tublek kimdir?

Sidar Tublek reklam ve dizi oyuncusudur. İlk ekran deneyimini Trt 1’in Masumlar Apartmanı dizisi ile yaşayacak Sidar Tublek ailesinin oyunculuğa ilgisini ve oyunculuk yeteneklerini keşfetmesi sonrasında Yusuf Güney Gün Menajerliğe kaydetmesi ile hayatı değişmiş genç bir çocuk oyuncudur.