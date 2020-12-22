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Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Orhan Kural’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a açtığı davalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Kural'ın entübe edildiği diyaliz makinesine bağlı olduğu aktarıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural’ın entübe olduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Kötü haberi duyuran Onur Akay, “Prof. Dr. Orhan Kural’ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en ünlü gezginleri arasında sayılan Orhan Kural, çok sayıda ünlü isme sigaraya özendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

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