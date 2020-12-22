Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi! Müge Anlı'da inanılmaz olay!

ATV'de Müge Anlı'nın programında akıllara zarar bir olay daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı Canan adındaki kadının 'eniştem' diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu ortaya çıktı. Korkmaz, 350 bin TL de dolandırıldığını söyledi.

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ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında 'bu kadarı da olmaz' dedirten bir dolandırıcılık iddiası gündeme geldi. Canlı yayına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı.

Hem gönlünü hem 350 bin lirasını kaptırdı

Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı. "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı

Canan ismindeki kadının 'eniştem' olarak tanıttığı kişinin ise aslında Canan'ın eşi olduğu da iddialar arasında. Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu.