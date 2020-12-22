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Fatih Karagümrük'ten İtalyan bombası! Bugün imzaya geliyor

Süper Lig'de topladığı 20 puanla 7'nci sırada bulunan Fatih Karagümrük, Sampdoria oyuncusu Andrea Bertolacci ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'de bu sezonun flaş takımları arasında yer alan Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor.

Başkan Süleyman Hurma'nın 'Anlaştığımız oyuncular var' açıklamasının ardından Andrea Bertolacci'nin ismi ön plana çıkmıştı.

İmza için İstanbul'a geliyor

İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Andrea Bertolacci'nin Fatih Karagümrük ile anlaştığını ve İtalyan orta saha oyuncusunun bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.

İtalyan futbolcunun Karagümrük ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bertolacci; Lecce, Genoa, Milan ve Genoa kulüplerinde de forma giymişti.

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