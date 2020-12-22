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İranlı Bakan Zengene duyurdu: Rusya ile anlaştık

İran Petrol Bakanı Zengene, Rusya ile petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştıklarını açıkladı.

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Bugün Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile bir araya gelen Bijen Namdar Zengene, görüşmenin içeriğiyle ilgili İran devlet medyasına konuştu. Rus yetkililerle dünya petrol piyasasının istikrara kavuşması için görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Zengene, "Rus makamlarla yaptığımız görüşmede petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştık. Son yıllarda Rusya'nın dünya petrol pazarının istikrarında belirleyici bir rolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Rus makamlarla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve onun dışındaki iş birliği ile ilgili müzakerelerde bulunduklarını ve bu konudaki görüşlerinin birbirine yakın olduğunu belirten Zengene, "Rus şirketleriyle iyi bir iş birliğimiz var. Petrol, doğal gaz ve teçhizatların üretimiyle ilgili Rus şirketlerle olan iş birliğinin devam etmesi öngörülüyor. Rusya'yı strateji ortağımız olarak görüyoruz. Bu ortaklık uluslararası alandaki gelişmelerle değişmez." değerlendirmesinde bulundu.

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