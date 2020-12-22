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SIM kartı devri bitiyor! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu

İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “eSIM” tanıtım programı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, eSIM teknolojisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini kaydetti.

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Türkiye’nin eSIM teknolojisini tamamen yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçecek” diye konuştu.

Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

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