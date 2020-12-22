FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor? Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'cezaevlerinde ve emniyette çıplak arama' iddialarını gündeme getirmesinin ardından FETÖ'cülerin kara propagandanın neden etkili olmadığını yazdı.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'cezaevlerinde ve emniyette çıplak arama' iddialarını ortaya attı. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem de Silivri Cezaevi'nde çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'Türkiye'de çıplak arama yok, inanmıyorum' diyerek söz konusu iddiaları reddetti.

FETÖ üyeleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propaganda yapmayı sürdürdüğü belirlendi.

"Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar"

Peki bu propaganda neden etkili olamadı? Nedeninin gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde böyle anlattı:

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

- İcabında dans ederler, içki içerler, top sakal bırakırlar.

- Kılıktan kılığa girmekte, sızmakta, sokulmakta üstlerine yoktur.

- Çokyüzlülüğün zirvesine ulaştıkları için deşifre olmazlar.

- Öyle inandırıcı yalan söylerler ki... Saf gibi aldanırsın.

- Öyle etkileyici rol yaparlar ki... “Acaba” mı dersin.

- Yukarıdan bir emir alırlar, hepsi aynı yalanı söyler.

- Tarihte hiç görülmemiş bir senkronize yalan örgütüdür bu.

Kimimiz iş işten geçtikten sonra...

Kimimiz ta en başta...

Bunların hepsini anladık.

İşte tam da bu yüzden...

Bu örgüt mensuplarının beyanlarını esas almak...

İnsanın kendini mal gibi hissetmesine yol açmakta.

“Çıplak arama” konusunda anlattıkları korkunç hikâyelerin toplumda sarsıcı bir etki yapamamasının en temel nedeni budur.