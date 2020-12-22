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HDP’li Leyla Güven tutuklanarak cezaevine gönderildi!

İhlas Haber Ajansı

Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP’li Leyla Güven, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme Leyla Güven’in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından HDP’li Güven Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

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