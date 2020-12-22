14 yaşındaki yüzücü, Mariana Franklin Ferreira koronaya yenik düştü

14 yaşındaki yüzücü Mariana Franklin Ferreira, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Spor dünyası, 14 yaşındaki yüzücü Mariana Franklin Ferreira'nın corona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor.

Brezilyalı yüzücü bir ay önce Covid-19'dan kurtulmuştu ancak yeniden semptomlar göstermeye başladı ve hastaneye kaldırıldı.

Oksijen tedavisi gören Mariana'nın testinin pozitif çıktığı ve akciğerinin etkilendiği doğrulandı. İki kez kalbi duran genç yüzücü, yaşam mücadelesini kaybetti.

Mariana, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde Santos'ta düzenlenen şampiyonada yarışmıştı. Sao Paulo Su Federasyonu'na göre Mariana yarışma sırasında kendini hasta hissetmeye başladı ve baş ağrısı çekiyordu.