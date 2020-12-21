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İŞKUR evde paketleme başvuru formu doldurma ekranı-2020

Ev hanımlarına, evden çalışmak zorunda kalan kadınlara iş imkanı sunan İŞKUR'un evde paketleme işine talep arttı, birçok kadın İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu nasıl doldurulur araştırması yapıyor. İşte İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu...

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Ev kadınlarına maddi destek sağlamak hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi için İŞKUR'un evden paketleme işine talep gün geçtikçe artıyor. Birçok kadına maddi destek sağlayan İŞKUR'un paketleme işi için başvuru formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar maaş alınır sorularının yanıtı haberimizde. 

Ev kadınlarına destek olmak amacıyla İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Bu projeye katılan kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıları olumlu yönde devam ediyor. İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ev kadınlarının çalışma hayatına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işi nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme başvuru formu nasıl doldurulur?

İŞKUR evde paketleme işi başvurusu: İŞKUR evde paketleme işine nasıl başvurulur araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Evde paketleme işine katılmak isteyen kadınlar, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptıracak. Kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu dolduracak.

Formun doldurulmasının ardından, İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt sonrasında ise alınan cep telefonu numarası ve iletişim bilgileri sisteme eklenecek. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek. Gelen SMS doğrultusunda işi kabul eden ev hanımları para kazanmaya başlayacak.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.

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