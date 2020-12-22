Doya Doya Moda Ayşegül nereli kaç yaşında soyadı nedir?

Yaptığı ilginç kombinler ve çıkışları ile Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerden biri olan Ayşegül merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül kimdir nereli kaç yaşında ve soyadı nedir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Doya Doya Moda Ayşegül, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yaptığı kombinler ve diğer yarışmacılarla olan diyalogları dolayısıyla sürekli olarak gündemde olan Doya Doya Moda Ayşegül, biyografisi ile araştırılmaya devam ediyor. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Program içerisinde öne çıkan yarışmacılardan birisi olan Doya Doya Moda Ayşegül, biyografisi ile araştırılan isim olmaya devam ediyor. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Doya Doya Moda Ayşegül kimdir:

Doya Doya Moda programının ikinci sezonuna yeni dahil olan Ayşegül Toptaş 1992 yılında Denizli’de doğdu. Modanın alışılmışın dışındaki uyum hali olduğunu vurgulayan Ayşegül Toptaş, bu uyumu göstermek için yarışmaya dahil olduğunu dile getiriyor.