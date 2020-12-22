BIST 1.394
DOLAR 7,67
EURO 9,38
ALTIN 460,74
HABER /  YEREL

İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi: Çekin babalar

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evinin karşısındaki iş yerinin çatısına çıkıp, intihara kalkıştı. Elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyen Mehmet P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin babalar, çekin” diyerek saçını tarayıp, poz verdi.

Abone ol

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet P., kendisini ikna etmeye çalışan polise yaklaşmamalarını, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi, dikkat çekti. Öte yandan bir vatandaş da bahçe duvarını boyamaya devam etti.

Annesiyle tartıştı
Evden dışarı çıkan anne Sebahat P., “Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor” dedi. Mehmet P. de, “Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni siz bu hale getirdiniz” diyerek cevap verdi. Mehmet P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin” diyerek saçını tarayıp, poz verdi.

''Daha seni evereceğiz, nikahını ben kıyacağım” 
Çatının üzerinde bir sağa bir sola giden Mehmet P., polislerin arkasından dolaşması ihtimaline karşı etrafını sürekli kontrol etti. Mahallenin imamı Fatih Metin de Mehmet .’yi ikna etmek için çaba sarf etti. İmam Metin, “Mehmet, kimseyi yorma. Daha seni evereceğiz, nikahını ben kıyacağım” diyerek Mehmet P.’nin aşağı inmesini söyledi. Mehmet P., polis ekiplerinin de uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indi. Mehmet P., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

''Öptüm ama şimdi gidip dezenfeksiyonumu yapacağım” 
İmam Fatih Metin ise Mehmet P.’yi alnından öptü. Mehmet P.’nin düzgün bir insan olduğunu belirte Fatih Metin, “Gençlik hali, olur böyle şeyler. Herhalde biraz problemleri var. Bizim de manevi bir yönümüz var. Mehmet de sağ olsun bizi kırmadı, indi. Mahallemiz adına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerimizden özür diliyorum. Öptüm ama şimdi gidip dezenfeksiyonumu yapacağım” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Mutasyonun aşılamaya olumsuz etkisi olacağına ihtimal vermiyorum
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil yanınca şok geçirdi! 130 bin lirayı kabul etmedi
İYİ Parti lideri Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor
Koronayı yenen doktor: Gribi 10 ile çarpın, şikayetleriniz o kadar şiddetli
Bilal Göregen aslen nereli kaç yaşında? Remix adam Bilal Göregen hayatı
Şelemzar nerededir haritada nerede Şelemzar ne demek?
Sivas'ta 10 taneyle başladı sürü sahibi oldu! Yılbaşını iple çekiyor
Adana'da herkes işini gücünü bıraktı! Film gibi izlediler
ABD'nin güdümlü füze denizaltısı Hürmüz Boğazı'nı geçti
Koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü iddia edildi! O maske Türkiye’de
Yorumlar