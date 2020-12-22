İtalyanlar Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya kancayı taktı

Galatasaray'da form yakalayan Taylan Antalyalı, Sassuolo, Bologna ve Cagliari'nin radarına düştü. Yönetimin Taylan'ı satmak istemediği maaşında iyileştirme yapacağı öğrenildi.

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Bu sezon Galatasaray'ın en formda oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda.

Sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı. Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı.

Taylan da listede

Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı transfer listesine almaya başladı.

Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.

İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen Aslan'ın ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.