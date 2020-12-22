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ABD'de yaşandı! İki yolcu kapıyı açıp hareket eden uçaktan atladı

ABD'nin New York kentine akıllara durgunluk veren olay yaşandı. İki yolcu kalkış için hazırlanan hareket halindeki uçaktan piste atladı. Olayla alakalı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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New York'taki La Guardia Havalimanı'nda iki yolcunun bir servis köpeğiyle birlikte taksi halindeki uçaktan piste atladığı belirtildi. 

Delta sözcüsünün CNN'e yaptığı açıklamaya göre yolcular Atlanta'ya giden uçağın kapısını açtı.

New York Times, iki yolcunun da polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. 

Uçak, olaydan sonra körüğe geri döndü ve tüm yolcuları indirdi. Yolcuların ya başka uçuşlara kaydırıldığı ya da Delta'nın onlara otel sağladığı belirtildi. Uçağa gerekli teknik incelemeler yapıldı.

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