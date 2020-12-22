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Malatya'da akılalmaz olay! Ateşe verip kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da yalnız yaşayan bir şahıs evini ateşe verdikten sonra kaçtı.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 01.00 sularında Zapcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan V.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evi ateşe verdi.
Apartman sakinleri evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Evin kilitli kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken güvenlik amaçlı apartmanda yaşayan diğer daire sakinlerini tahliye etti. Yanan evde yapılan aramalar da kimse bulunamazken, V.Ö.'nün evi yaktıktan sonra kaçtığı tespit edildi. Evini yakan şahıs polis tarafından aranmaya başlanırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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